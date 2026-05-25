Albüm: Çin, Shenzhou-23 Mürettebatlı Uzay Aracını Fırlattı
Çin, Shenzhou-23 mürettebatlı uzay aracını Uzun Yürüyüş-2F roketiyle Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden başarıyla uzaya gönderdi. Görev komutanı Zhu Yangzhu, astronotlar Zhang Zhiyuan ve Li Jiaying'den oluşan ekip, farklı görevler üstlenecek.
JİUQUAN, 25 Mayıs (Xinhua) -- Çin pazar günü Shenzhou-23 mürettebatlı uzay aracını fırlattı.
Uzay aracı, Uzun Yürüyüş-2F taşıyıcı roketiyle Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderildi.
Shenzhou-23 mürettebatı, görev komutanı Zhu Yangzhu ile astronotlar Zhang Zhiyuan ve Li Jiaying'den oluşuyor. Zhu uçuş mühendisi, Zhang uzay aracı pilotu, Li ise yük uzmanı olarak görev yapıyor.
Kaynak: Xinhua