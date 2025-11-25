Çin, Shenzhou-22 Uzay Aracını Başarıyla Fırlattı

JİUQUAN, 25 Kasım (Xinhua) -- Çin, Shenzhou-22 uzay aracını ülkenin kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderdi. Salı günü yerel saatle 12.11'de gerçekleştirilen fırlatmayla, ülkenin mürettebatlı uzay programındaki ilk acil durum fırlatma görevi başarıyla tamamlanmış oldu.

Uzay aracı, fırlatmadan yaklaşık 10 dakika sonra roketten ayrılarak belirlenen yörüngeye girdi. Ajans, fırlatma görevinin tam anlamıyla başarıyla sonuçlandığını duyurdu.

Mürettebatın bulunmadığı uzay aracı, uzayda tüketilebilecek gıda, sağlık malzemeleri ve taze meyve ve sebzenin yanı sıra Shenzhou-20 uzay aracındaki çatlak pencerenin onarımı için gerekli cihazları götürdü.

Shenzhou-22 uzay aracı, uzay istasyonu kompleksiyle hızlı, otomatik bir buluşma ve kenetlenme gerçekleştirecek.

Yeni uzay aracı daha sonra yörüngede bulunan üç Shenzhou-21 astronotunun dönüşünde kullanılacak.

Üç Shenzhou-20 astronotunun Shenzhou-20 uzay aracıyla 5 Kasım'da Dünya'ya geri getirilmesi planlanmış, ancak bu plan, uzay enkazı çarpması şüphesi nedeniyle ertelenmişti.