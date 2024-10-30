Üye Girişi
Haberler

Çin, Shenzhou-19 Uzay Araçını Başarıyla Fırlattı

Çin, Shenzhou-19 Uzay Araçını Başarıyla Fırlattı
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, Shenzhou-19 mürettebatlı uzay aracını fırlatarak üç astronotu yörüngedeki uzay istasyonuna gönderdi. Görevde ülkenin ilk kadın uzay mühendisi de yer alıyor.

JİUQUAN, 30 Ekim (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı, Shenzhou-19 mürettebatlı uzay aracının başarılı şekilde fırlatıldığını duyurdu.

Çin, Çarşamba günü Shenzhou-19 mürettebatlı uzay aracını fırlatarak, aralarında ülkenin ilk kadın uzay mühendisinin de bulunduğu üç astronotunu 6 aylık bir görev için yörüngedeki uzay istasyonuna gönderdi.

Uzay aracı, Uzun Yürüyüş-2F taşıyıcı roketiyle Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden yerel saatle 04.27'de uzaya gönderildi.

Shenzhou-19 uzay aracı, fırlatmadan yaklaşık 10 dakika sonra roketten ayrılarak belirlenen yörüngeye girdi.

Shenzhou-19, Çin'in insanlı uzay programı kapsamındaki 33. uçuş görevi ve Çin'in uzay istasyonu uygulama ve geliştirme sürecindeki 4. insanlı görevi olma özelliğini taşıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Uzay Aracı

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı

Esenyurt Belediye Başkanı gözaltına alındı! Evinde ve belediyede arama yapılıyor

 İmamoğlu'nun Yenikapı'daki sözleri kulisleri hareketlendirdi: Cumhurbaşkanı adaylığını fiilen ilan etti

"İmamoğlu cumhurbaşkanı adaylığını fiilen ilan etti"

 Yusuf Dikeç'in 29 Ekim resepsiyonunda Furkan Bölükbaşı ile çektirdiği fotoğraf ortalığı karıştırdı

Yusuf Dikeç'in 29 Ekim resepsiyonunda çektirdiği fotoğraf ortalığı karıştırdı
Celal Şengör, ABD ve İsrail'in Türkiye planını açıkladı: Doğu Anadolu'daki suyun peşindeler

Celal Şengör, ABD ve İsrail'in Türkiye ile ilgili gizli planını açıkladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2025 RESMİ TATİLLER! 2025 resmi tatiller kaç gün, hangi günler, tarihleri ne zaman? Dilek Türkan kimdir? Dilek Türkan kaç yaşında, nereli? Dilek Türkan'ın hayatı ve kariyeri! 29 Ekim Belediye konserlerinde şarkıcılara ne kadar verildi? Cumhuriyet Bayramı'nda sanatçılar ne kadar kazandı? (Hadise, Duman, Bengü, Şevval Sam) Yusuf Dikeç kiminle fotoğraf çektirdi? Yusuf Dikeç açıklama yaptı mı? Kocaeli hava durumu 30 Ekim | Bugün Kocaeli'ne yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak? Kocaeli'nde 15 günlük hava durumu! Ahmet Özer kimdir, hangi parti? Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer kaç yaşında ve nereli? Ahmet Özer neden gözaltına alındı? Esenyurt Belediye Başkanı gözaltına mı alındı? ATV CANLI İZLE 30 Ekim | Müge Anlı canlı yayın bilgileri nedir ve son bölüm neler oldu? 30 Ekim ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 30 Ekim tarihinde dünyada neler oldu? 30 Ekim Zonguldak hava durumu | Zonguldak'ta hava nasıl olacak? Zonguldak günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! 30 Ekim Bursa hava durumu | Bursa'da hava nasıl olacak? Bursa günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.