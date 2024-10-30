Çin, Shenzhou-19 Uzay Araçını Başarıyla Fırlattı

JİUQUAN, 30 Ekim (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı, Shenzhou-19 mürettebatlı uzay aracının başarılı şekilde fırlatıldığını duyurdu.

Çin, Çarşamba günü Shenzhou-19 mürettebatlı uzay aracını fırlatarak, aralarında ülkenin ilk kadın uzay mühendisinin de bulunduğu üç astronotunu 6 aylık bir görev için yörüngedeki uzay istasyonuna gönderdi.

Uzay aracı, Uzun Yürüyüş-2F taşıyıcı roketiyle Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden yerel saatle 04.27'de uzaya gönderildi.

Shenzhou-19 uzay aracı, fırlatmadan yaklaşık 10 dakika sonra roketten ayrılarak belirlenen yörüngeye girdi.

Shenzhou-19, Çin'in insanlı uzay programı kapsamındaki 33. uçuş görevi ve Çin'in uzay istasyonu uygulama ve geliştirme sürecindeki 4. insanlı görevi olma özelliğini taşıyor.