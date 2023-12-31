Çin Seddi'nin Kar Altındaki Görüntüleri
Çin'in Hebei eyaletinde yer alan Çin Seddi'nin kar altındaki görüntüleri muhteşem bir tablo oluşturuyor. Antik Çin Seddi'nin bir bölümü sıradağların üzerinden uzanıyor ve kar birikintileriyle kaplanmış durumda. Qianxi ilçesinde bulunan antik Çin Seddi, Ming Hanedanlığı döneminde inşa edilmiş ve 106 kilometre uzunluğunda. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Qianxi'den bildiriyor.
ÇEKİM TARİHİ: 29 Aralık 2023
1. Çin'in Hebei eyaletinde yer alan Çin Seddi'nin çeşitli görüntüleri
Çin'in kuzeyinde yer alan Hebei eyaletinin Qianxi ilçesinde, antik Çin Seddi'nin bir bölümü sıradağların üzerinden uzanıyor.
Çin Seddi'ni kaplayan kar birikintisi, bu karlı kışın muhteşem bir tablosunu çiziyor.
İlk olarak Ming Hanedanlığı (1368-1644) döneminde inşa edilen Qianxi ilçesinin antik Çin Seddi 106 kilometre uzunluğunda.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Qianxi'den bildiriyor.
(XHTV)