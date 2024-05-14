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Çin Seddi'nden büyüleyici doğal ışık gösterisi

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Çin Seddi'nin Çin'in başkenti Beijing'e bağlı Huairou ilçesinde bulunan kısmında gökyüzünde beliren kuzey ışıkları, tabloları aratmayan büyüleyici bir doğal ışık gösterisi oluşturdu. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor.

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Çin Seddi'nden çeşitli görüntüler

Çin Seddi'nin Çin'in başkenti Beijing'e bağlı Huairou ilçesinde bulunan kısmında gökyüzünde beliren kuzey ışıkları, tabloları aratmayan büyüleyici bir doğal ışık gösterisi oluşturdu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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