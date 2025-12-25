Çin'de 4 eski savunma sanayi yöneticisi, danışma meclisi üyeliğinden çıkarıldı

Çin'de yakın dönemde kamuya ait savunma sanayi şirketlerinde üst düzey görev yapmış 4 yöneticinin, danışma meclisi işlevini yerine getiren Çin Halk Siyasi Danışma Konferansındaki (ÇHSDK) üyeliklerine son verildiği bildirildi.

Xinhua'nın haberine göre, ÇHSDK Ulusal Komitesi, dünkü toplantıda, Çin Hava Motor Şirketinin (AECC) eski Yönetim Kurulu Başkanı Sao Cienguo, Çin Uydu Ağı Grubu Şirketinin (China SatNet) eski Yönetim Kurulu Başkanı Cang Dongçın ile Çin Ordu Donatım Endüstrileri Grubuna bağlı Çin Kuzey Endüstrisi Şirketinde (NORINCO) Genel Müdür Yardımcılığı ve Çin Elektronik Şirketinin (CEC) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini peş peşe yürüten Zıng Yi ve Fan Youşan'ın meclis üyeliğinden çıkarılmasına karar verdi.

Yöneticilerin üyeliklerinin sonlandırılmasına ilişkin herhangi bir gerekçe gösterilmezken kararın Çin'de ordu ve savunma sanayisinde sürdürülen yolsuzluk soruşturmalarının uzantısı olduğu tahmin ediliyor.

Kariyerinin büyük bölümünde, ülkenin uzay programında kullanılan taşıyıcı roketlerin yanı sıra stratejik ve taktik füze sistemleri geliştiren Çin Havacılık Uzay Bilimi ve Teknolojisi Şirketinde (CASC) görev alan 62 yaşında Sao, Çin'in ürettiği askeri ve sivil hava araçlarına motor tedarik eden AECC'nin başına 2016'da geçmişti. Eski yönetici mayıs ayında emekliliğinden bir yıl önce görevden ayrılmıştı.

Kariyerini, uydu yer konumlama sistemi BeiDou'nun yanı sıra askeri iletişim ve istihbarat uydularının geliştirilmesinde kritik rol oynayan Çin Elektronik Teknoloji Grubu Şirketinde (CETGC) geçiren 63 yaşındaki Cang ise 2021'de Çin Devlet Konseyine bağlı kurulan China SatNet'in başında getirilmişti. Şirket, Çin'in ABD'li SpaceX şirketinin Starlink uydu ağına rakip küresel uydu internet ağı oluşturmayı amaçladığı Guvong (ulusal ağ) projesini yürütüyor.

Her ikisi de zırhlı araçlardan ateşli silahlara pek çok askeri donanımı üreten, Çin'in en büyük yerli savunma sanayi şirketlerinden NORINCO'nun eski çalışanlarından olan 60 yaşındaki Zıng ve 62 yaşındaki Fan da peş peşe şirketin genel müdür yardımcılığını yaptıktan sonra askeri ve sivil amaçlı haberleşme donanımlarını üreten CEC'in başına geçmişti.

Ulusal Komite, dünkü toplantıda, savunma sanayi yöneticileri dışında, China Rong Tong Varlık Yönetimi Grubu (CRTC) şirketinin eski Yönetim Kurulu Başkanı Ma Cıngwu, Çin Enerji Yatırım Şirketinin (CEIC) eski Yönetim Kurulu Başkanı Li Guoyüe, nükleer ve diğer enerji sistemlerini üreten Dongfeng Elektrik Şirketinin eski Yönetim Kurulu Başkanı Yü Peygın ve Vuhan Üniversitesi Congnan Hastanesinin eski Yönetim Kurulu Başkanı Vang Şinghuan'ın da danışma meclisi üyeliğine son verdi.