Çin: Taiwan'ın Bağımsızlığı Yanlısı Ayrılıkçılar Tarihin Tozlu Sayfalarına Gömülecektir

Güncelleme:
Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, Taiwan'daki bağımsızlık yanlısı ayrılıkçı güçlerin halkın iradesine aykırı hareket ettiğini belirterek, bu güçlerin cezalandırılabileceğini ifade etti. Taiwan halkının savaşa katılmayı istemediği ve barış, kalkınma ile işbirliği istediği vurgulandı.

BEİJİNG, 16 Ocak (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, halkın iradesine aykırı hareket eden "Taiwan'ın bağımsızlığı" yanlısı ayrılıkçı güçlerinin tarihin tozlu sayfalarına gömülmeye mahkum olduğunu söyledi.

Zhang cuma günkü basın toplantısında Taiwan'da yapılan bir anketle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Söz konusu anket, halkın yüzde 60'ından fazlasının, kendilerinin veya aile üyelerinin bir savaşa katılmasını istemediğini ortaya koymuştu.

Zhang, anketin açıkça ortaya koyduğu üzere Taiwan halkının ezici çoğunluğunun, savaşa katılmak bir yana, cepheleşme ya da çatışma bile istemediğini, tam tersine barış, kalkınma, değişim ve işbirliği istediğini ifade etti.

Giderek artan sayıda insanın, Taiwan lideri Lai Ching-te'nin kurmaylarının barışı baltalayıcı, kriz kışkırtıcı ve savaş çıkarıcı doğasını fark ettiğini belirten Zhang, "Hiç kimse 'Taiwan'ın bağımsızlığı' hesaplarına kurban gitmek istemiyor" dedi.

Taiwan sorununun tamamen Çin'in iç meselesi olduğunu ve bu konuda dış müdahaleye yer olmadığını yineleyen Zhang, "Taiwan'ın bağımsızlığı" yanlısı ayrılıkçı güçlerin cezalandırılmasına yönelik olası tüm seçenekler masada" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Xinhua
