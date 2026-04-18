Çin: "Taiwan Bağımsızlığı" Yanlısı Ayrılıkçılar Taiwan Boğazı'ndaki Barışı Baltalıyor

BEİJİNG, 18 Nisan (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, "Taiwan bağımsızlığı" yanlısı ayrılıkçıları, Taiwan Boğazı'ndaki barışı baltalayan temel unsur olarak nitelendirdi.

Zhang, cuma günü düzenlediği basın toplantısında, Taiwan'daki güvenlik kurumları tarafından yayımlanan ve sözde "anakara tehdidi" söylemini abartılı biçimde yansıtan bir rapora ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Taiwan'ın Çin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan sözcü, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğünü korumak amacıyla Taiwan Adası çevresinde yürüttüğü tatbikat ve eğitim faaliyetlerinin tamamen meşru, makul ve haklı olduğunu ifade etti.

Taiwan'ın Demokratik İlerleme Partisi yetkililerinin bu faaliyetleri çarpıtarak savaş korkusu yaydığını ve adadaki halkı sindirmeye çalıştığını belirten Zhang, bunun kasıtlı siyasi manipülasyon niteliği taşıdığını söyledi.

Sözcü, "Taiwanlı yurttaşlarımızın 'Taiwan bağımsızlığı' yanlısı ayrılıkçı faaliyetlerin taşıdığı ciddi tehlike ve zararları açıkça görmelerini ve bu ayrılıkçı girişimlere karşı kararlı bir mücadele için bize katılmalarını umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Zhang ayrıca, bazı ABD Kongre üyelerinin yakın zamanda Taiwan'a gerçekleştirdiği ziyaretlere ilişkin bir soruyu yanıtladı. Söz konusu ziyaretlerde yerel makamlara Taiwan'ın "özel savunma bütçesini" hızlandırma çağrısı yapılmış, Taiwan lideri Lai Ching-te ise bu girişimlere teşekkür ederek, bu desteği ABD ile askeri işbirliğini teşvik etmek amacıyla kullanmıştı.

Taiwan'ın Çin'in bir parçası olduğunu vurgulayan Zhang, bu nedenle "Taiwan savunma bütçesi" gibi bir kavramın bulunmadığını belirterek, Lai'yi Taiwan halkının kaynaklarını, yalnızca 'Taiwan bağımsızlığı' arayışı gibi bencil bir hedef doğrultusunda ABD'ye bağlılık göstermek amacıyla kullanmakla eleştirdi.

Sözcü, ABD'ye Çin'in Taiwan bölgesi ile her türlü askeri teması derhal sonlandırma, 'Taiwan bağımsızlığı' yanlısı ayrılıkçı güçlere yanlış sinyaller vermeyi bırakma ve Boğaz'ın her iki yakasındaki barış ve istikrarı zedelemekten vazgeçme çağrısında bulundu.

