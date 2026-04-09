Çin: Filipinler'in Güney Çin Denizi'ndeki Provokasyon Girişimleri Ters Tepecektir

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, Filipinler'in dış güçlere güvenerek Güney Çin Denizi'nde provokasyon girişimlerinin ters tepeceğini açıkladı. Filipinlerin izinsiz girişlerinin bölgedeki güvensizliği artıracağına dikkat çekti.

BEİJİNG, 9 Nisan (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, Filipinler'in dış güçlere güvenerek Güney Çin Denizi'nde provokasyon girişimlerinde bulunmasının ters tepeceğini söyledi.

Zhang perşembe günkü basın toplantısında, Filipinler'in, Çin'in son dönemde Güney Çin Denizi'nde Filipinler'i hedef alan hamlelerde bulunduğuna yönelik iddiaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Zhang, Filipinler tarafının son dönemde Çin'in Huangyan Dao adaları ve Nansha Qundao ada ve resifleri üzerindeki hava sahasına ve bu adaların bitişiğindeki sulara izinsiz girişler yaptığını, Çin tarafının tatbikat ve eğitim bölgelerine kasten girdiğini ve hatta Çin gemilerine tehlikeli şekilde yaklaştığını hatırlattı.

Çin'e yönelik sık sık tekrarlanan bu tür hak ihlalleri ve taciz eylemlerinin, Asya-Pasifik bölgesindeki güvensizlik ve istikrarsızlık unsurlarını artırdığını vurgulayan sözcü, "Filipinler'e dış güçlere güvenerek Güney Çin Denizi'nde sorun çıkarmaktan vazgeçme çağrısı yapıyoruz. Zira bu tür girişimler sonuçsuz kalacak ve kendi aleyhine işleyecektir" dedi.

Çin'in toprak egemenliği ve denizcilik hak ve çıkarlarını korumaya yönelik sarsılmaz kararlılığını vurgulayan Zhang, her türlü hak ihlali ve provokasyona karşı gerekli karşı tedbirleri almaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua
