Çin Sahil Güvenliği: Çin'in Denizcilik Haklarını Korumak İçin 550.000 Devriye Düzenledik

BEİJİNG, 31 Ocak (Xinhua) -- Çin Sahil Güvenliği Başkanı Zhang Jianming son beş yılda ülkenin deniz hak ve çıkarlarını koruma görevleri çerçevesinde toplam 550.000 gemi devriyesi ve 6.000 hava devriyesi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Zhang cuma günkü basın toplantısında söz konusu dönemde ilgili yasa, yönetmelik ve kurallar çerçevesinde diğer ülkelerin ihlal ve provokatif girişimlerini engellediklerini ve bu girişimlere yönelik müdahalelerde bulunduklarını, 'Taiwan'ın bağımsızlığı' yanlısı ayrılıkçı faaliyetleri etkin biçimde caydırdıklarını ve Çin'in toprak egemenliği ve denizcilik hak ve çıkarlarını kararlılıkla koruduklarını belirtti.

Zhang söz konusu dönemde Çin Sahil Güvenliği'nin Diaoyu Dao adası çevresindeki Çin karasularında 134 devriye gerçekleştirdiğini ve söz konusu operasyonların 2025 yılında toplam 357 günü kapsadığını ifade etti.

Zhang, Doğu Çin Denizi, Güney Çin Denizi ve Sarı Deniz'de düzenli hak koruma devriyeleri yürütüldüğünü, Taiwan Adası ve bağlı adacıklar çevresinde kolluk devriyeleri yapıldığını, Huangyan Dao ve çevresindeki karasularında ise kolluk ve kontrol operasyonları icra edildiğini belirtti.

Zhang, Çin Sahil Güvenliği'nin yabancı ihlal faaliyetlerini zamanında tespit etme, hızlı müdahale etme ve etkin biçimde ele alma kapasitesini de güçlendirdiğini kaydetti.