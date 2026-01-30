Haberler

Çin Sahil Güvenliği, Huangyan Dao Adasının Çevresindeki Sularda Devriyeye Çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin, Huangyan Dao adası çevresindeki karasularında kolluk devriyelerini artırdı. Yasadışı gemilere müdahale edildi, deniz güvenliği sağlandı.

BEİJİNG, 30 Ocak (Xinhua) -- Çin Sahil Güvenliği cuma günü Huangyan Dao adası ve çevresindeki bölgelerin karasularında kolluk devriyeleri gerçekleştirdi.

Çin Sahil Güvenliği'nden yapılan açıklamada ocak ayının başından bu yana Huangyan Dao karasuları ve çevresindeki bölgelerin karasularında kolluk devriyelerinin yoğunlaştırıldığı belirtildi. Yasadışı ve ihlalde bulunan gemilere yasalara uygun şekilde müdahale edilerek Çin'in toprak egemenliği ve denizcilik hak ve çıkarlarının kararlılıkla korunduğu kaydedildi.

Çin Sahil Güvenliği'nin devriyeler sırasında bir geminin enkazından Filipinli denizcileri kurtarmak üzere acil kurtarma operasyonları gerçekleştirdiği ve deniz güvenliği ve düzenini sağladığı da ifade edildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Veysel Şahin'in tüm mal varlığına el konuldu

"Baron"un tüm mal varlığına el konuldu! Miktar inanılmaz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cinsel saldırıdan tutuklu zanlı, cezaevine nakli sırasında dedektifi taciz etti

Sapığa bak sen! Cezaevine kelepçeli götürülürken de rahat durmadı
Survivor'a giden Doğuş'a eşinden çağrı: Kurban olayım geri dön

Survivor'a 6 gün önce katılan ünlüye eşinden çağrı: Kurban olayım dön
Kent güne depremle uyandı, uzmanı 'uzaklaşın' diyerek uyardı

Kent güne depremle uyandı, uzmanı "uzaklaşın" diyerek uyardı
Dünya devinin stadını gören taraftar isyan etti: Lütfen zıplamayın

Maça giden taraftar gördüğü manzaraya isyan etti
Cinsel saldırıdan tutuklu zanlı, cezaevine nakli sırasında dedektifi taciz etti

Sapığa bak sen! Cezaevine kelepçeli götürülürken de rahat durmadı
Azerbaycan'dan İran kararı: Asla izin verilmeyecek

Aliyev'den İran kararı: Hiçbir zaman izin verilmeyecek
Icardi'den Galatasaray taraftarını çıldırtan hareket

Galatasaray taraftarını çıldırtan görüntü