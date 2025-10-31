Çin Sahil Güvenliği Huangyan Dao'da Kolluk Devriyesi Gerçekleştirdi

BEİJİNG, 28 Aralık (Xinhua) -- Çin Sahil Güvenliği cuma günü Huangyan Dao adası ve çevresindeki bölgelerin karasularında kolluk devriyeleri gerçekleştirdi.

Çin Sahil Güvenliği, yaptığı açıklamada ayın başından bu yana Huangyan Dao ve çevresindeki bölgelerin karasularında kolluk devriyelerinin yoğunlaştırıldığı ve yasa ve yönetmeliklere uygun şekilde bu bölgede yasadışı ihlal ve taciz faaliyetlerinde bulunan gemi ve uçaklara karşı izleme, uyarma, önleme ve bölgeden uzaklaştırma operasyonlarının yürütüldüğü ifade edildi.

Açıklamada operasyonların, ilgili deniz alanlarının yönetim ve kontrolünü güçlendirmek ve Çin'in toprak egemenliğini ve denizcilik hak ve çıkarlarını kararlılıkla korumak üzere gerçekleştirildiği belirtildi.