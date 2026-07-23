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Çin Sahil Güvenliği Diaoyu Dao açıklarında devriye görevine çıktı

Çin Sahil Güvenliği Diaoyu Dao açıklarında devriye görevine çıktı
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Çin Sahil Güvenliği'ne ait bir filo, Diaoyu Dao adası ve bitişik adalarının karasularında perşembe günü devriye görevine çıktı. Açıklamada, bu devriyenin Çin'in haklarını yasalara uygun şekilde korumayı amaçladığı vurgulandı.

BEİJİNG, 23 Temmuz (Xinhua) -- Çin Sahil Güvenliği'ne ait bir filo, Çin'in Diaoyu Dao adası ve bitişik adalarının karasularında devriye görevine çıktı.

Çin Sahil Güvenliği'nden yapılan açıklamada perşembe günü gerçekleştirilen devriyenin Çin'in haklarını yasalara uygun olarak korumayı amaçladığı belirtildi.

Kaynak: Xinhua
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