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Albüm: Çin ve Rusya Donanmalarının Ortak Deniz Tatbikatı Tamamlandı

Albüm: Çin ve Rusya Donanmalarının Ortak Deniz Tatbikatı Tamamlandı
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Çin ve Rusya donanmalarının katılımıyla düzenlenen Joint Sea-2026 tatbikatı, tüm görevlerin tamamlanmasıyla Qingdao'da sona erdi. Tatbikat, 2012'den bu yana yapılan 12. ortak tatbikat oldu.

QİNGDAO, 14 Temmuz (Xinhua) -- Çin ve Rusya donanmalarının katılımıyla düzenlenen Joint Sea-2026 adlı tatbikat, planlanan tüm görevlerin tamamlanmasıyla Çin'in doğusundaki Shandong eyaletine bağlı Qingdao'daki askeri limanda sona erdi.

6 Temmuz'da başlayan tatbikat, 2012'de başlatılan ortak tatbikat serisinin 12'ncisi oldu.

Kaynak: Xinhua
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