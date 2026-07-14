Albüm: Çin ve Rusya Donanmalarının Ortak Deniz Tatbikatı Tamamlandı
Çin ve Rusya donanmalarının katılımıyla düzenlenen Joint Sea-2026 tatbikatı, tüm görevlerin tamamlanmasıyla Qingdao'da sona erdi. Tatbikat, 2012'den bu yana yapılan 12. ortak tatbikat oldu.
QİNGDAO, 14 Temmuz (Xinhua) -- Çin ve Rusya donanmalarının katılımıyla düzenlenen Joint Sea-2026 adlı tatbikat, planlanan tüm görevlerin tamamlanmasıyla Çin'in doğusundaki Shandong eyaletine bağlı Qingdao'daki askeri limanda sona erdi.
6 Temmuz'da başlayan tatbikat, 2012'de başlatılan ortak tatbikat serisinin 12'ncisi oldu.
Kaynak: Xinhua