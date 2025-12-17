Haberler

Albüm: 6. Çin-Rusya Medya Forumu, Çin'in Başkenti Beijing'de Düzenlendi

Albüm: 6. Çin-Rusya Medya Forumu, Çin'in Başkenti Beijing'de Düzenlendi

Beijing'de düzenlenen 6. Çin-Rusya Medya Forumu'nda, iki ülke arasındaki dostluğu geliştirmek ve kalkınmayı desteklemek amacıyla medya işbirliği üzerine görüşüldü. Forumda 11 belge imzalandı.

BEİJİNG, 17 Aralık (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de salı günü düzenlenen 6. Çin-Rusya Medya Forumu'nda, medya işbirliği yoluyla iki ülke arasındaki dostluğun geliştirilmesi ve iki ülkenin kalkınmasının desteklenmesi konuları ele alındı.

Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Tanıtım Departmanı ve Rusya Devlet Başkanlığı Yürütme Ofisi tarafından düzenlenen forum, Çin'in Xinhua Haber Ajansı ile Rusya'nın TASS Haber Ajansı tarafından organize edildi.

Her iki ülkeden yaklaşık 140 yetkili ve medya temsilcisinin katıldığı etkinlikte taraflar, Çin ve Rusya arasında medya işbirliğinin derinleştirilmesine yönelik 11 belge imzaladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
