Haberler

Çin ve Rusya Donanmalarının Ortak Deniz Tatbikatı Tamamlandı

Çin ve Rusya Donanmalarının Ortak Deniz Tatbikatı Tamamlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin ve Rusya donanmalarının katılımıyla düzenlenen Joint Sea-2026 tatbikatı, Qingdao'da planlanan tüm görevlerin tamamlanmasıyla sona erdi. Tatbikat kapsamında ortak devriye, hava ve füze savunması, denizaltı kurtarma gibi eğitimler gerçekleştirildi.

QİNGDAO, 13 Temmuz (Xinhua) -- Çin ve Rusya donanmalarının katılımıyla düzenlenen Joint Sea-2026 adlı tatbikat, planlanan tüm görevlerin tamamlanmasıyla Çin'in doğusundaki Shandong eyaletine bağlı Qingdao'daki askeri limanda sona erdi.

Tatbikatın pazartesi günü sona ermesinin ardından, iki ülke katılımcı kuvvetlerinin bir kısmı ortak devriye görevlerini yürütmek üzere Pasifik'e doğru yola çıktı.

İki donanma "deniz güvenliği risklerine karşı ortak mücadele" temalı tatbikat için su üstü, su altı, hava ve destek birimleri dahil olmak üzere 10 gemi görevlendirdi.

Tatbikatın liman planlama aşamasında masa başı simülasyonları, gemi ziyaretleri, profesyonel seminerler ve davetlerin yanı sıra basketbol maçları gibi çeşitli etkinlikler de düzenlendi.

Denizde ise ortak keşif, hava ve füze savunması, su üstündeki hedeflere yönelik saldırılar ve ortak denizaltı kurtarma gibi canlı kuvvet ve gerçek mühimmatlı eğitimler gerçekleştirildi.

Tatbikatın Çinli baş direktörü, ortak tatbikatta muharebe odaklı güçlü bir yaklaşımla gerçek deniz ve hava muharebe ortamlarının tam olarak simüle edildiğini belirtti.

Baş direktör ayrıca, ortak tatbikatın iki ordunun karşılıklı stratejik güvenini daha da derinleştirdiğini, köklü dostluğu pekiştirdiğini ve deniz krizlerini ortaklaşa yönetme kapasitelerini artırdığını sözlerine ekledi.

6 Temmuz'da başlayan Joint Sea-2026, ilki 2012 yılında gerçekleştirilen tatbikat serisinin on ikincisi olma özelliğini taşıyor.

Deniz Araştırma Akademisi araştırmacısı Zheng Hong, ortak tatbikatın bölgesel barış ve istikrarın korunması bakımından kritik bir tatbiki öneme sahip olduğunu belirtti.

Kaynak: Xinhua
Trump: Hürmüz Boğazı'nda ablukayı yeniden başlatıyoruz

Trump'tan piyasaları yerle bir edecek açıklama: Yeniden başlıyoruz
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında çarpıcı belgeler! Helikopterdeki cihazlar sökülmüş

Apar topar enkaza gidip delilleri böyle karartmışlar
Gözaltına alınan Haluk Levent'ten ilk açıklama: Asıl bombayı bekleyin

Haluk Levent'ten ilk açıklama: Asıl bombayı bekleyin...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye az daha savaşa dahil oluyormuş! İsrail basınından gündem yaratan iddia

Gündem yaratacak Türkiye iddiası! Savaşa girmemize ramak kalmış
Yemen'de tüm havaalanları uçuşlara kapatıldı

İran uçağı kriz çıkardı, ülkedeki bütün havalimanları kapatıldı

Uğurcan Çakır için tarihi teklif iddiası

Uğurcan Çakır'a tarihi teklif!
Amedspor'da deprem! Aldığı tüm tehditleri isim verip tek tek paylaştı

Amedspor'da deprem! Tüm şehir bu iddiaları konuşuyor
Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferinden ilk görüntü geldi

Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferinden ilk görüntü geldi
Fatih Altaylı ilk kez açıkladı: Haluk Levent'i defalarca uyardım

Fatih Altaylı ilk kez açıkladı: Haluk Levent'i defalarca uyardım
Gözde eğitim kurumu konkordato ilan etti: Veliler okul önünde toplandı

Gözde eğitim kurumu konkordato ilan etti: Veliler okul önünde toplandı