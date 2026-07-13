Çin ve Rusya Donanmalarının Ortak Deniz Tatbikatı Tamamlandı

QİNGDAO, 13 Temmuz (Xinhua) -- Çin ve Rusya donanmalarının katılımıyla düzenlenen Joint Sea-2026 adlı tatbikat, planlanan tüm görevlerin tamamlanmasıyla Çin'in doğusundaki Shandong eyaletine bağlı Qingdao'daki askeri limanda sona erdi.

Tatbikatın pazartesi günü sona ermesinin ardından, iki ülke katılımcı kuvvetlerinin bir kısmı ortak devriye görevlerini yürütmek üzere Pasifik'e doğru yola çıktı.

İki donanma "deniz güvenliği risklerine karşı ortak mücadele" temalı tatbikat için su üstü, su altı, hava ve destek birimleri dahil olmak üzere 10 gemi görevlendirdi.

Tatbikatın liman planlama aşamasında masa başı simülasyonları, gemi ziyaretleri, profesyonel seminerler ve davetlerin yanı sıra basketbol maçları gibi çeşitli etkinlikler de düzenlendi.

Denizde ise ortak keşif, hava ve füze savunması, su üstündeki hedeflere yönelik saldırılar ve ortak denizaltı kurtarma gibi canlı kuvvet ve gerçek mühimmatlı eğitimler gerçekleştirildi.

Tatbikatın Çinli baş direktörü, ortak tatbikatta muharebe odaklı güçlü bir yaklaşımla gerçek deniz ve hava muharebe ortamlarının tam olarak simüle edildiğini belirtti.

Baş direktör ayrıca, ortak tatbikatın iki ordunun karşılıklı stratejik güvenini daha da derinleştirdiğini, köklü dostluğu pekiştirdiğini ve deniz krizlerini ortaklaşa yönetme kapasitelerini artırdığını sözlerine ekledi.

6 Temmuz'da başlayan Joint Sea-2026, ilki 2012 yılında gerçekleştirilen tatbikat serisinin on ikincisi olma özelliğini taşıyor.

Deniz Araştırma Akademisi araştırmacısı Zheng Hong, ortak tatbikatın bölgesel barış ve istikrarın korunması bakımından kritik bir tatbiki öneme sahip olduğunu belirtti.

Kaynak: Xinhua