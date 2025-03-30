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Çin, Otonom Hava Taksileri İçin İlk İşletme Sertifikalarını Verdi

Çin, Otonom Hava Taksileri İçin İlk İşletme Sertifikalarını Verdi
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Çin'in Guangdong ve Anhui eyaletlerinde bulunan EHang Holdings ve Hefei Hey Havayolları, otonom hava taksileri için Çin Sivil Havacılık İdaresi'nden işletme sertifikası aldı. Bu sertifika sayesinde, şirketler belirlenen alanlarda ticari operasyonlar yapabilecek.

GUANGZHOU, 30 Mart (Xinhua) - Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde bulunan EHang Holdings Limited ve ülkenin doğusundaki Anhui eyaletinde bulunan Hefei Hey Havayolları Limited Şirketi, Çin Sivil Havacılık İdaresi'nden otonom hava taksisi için işletme sertifikası aldı.

Çin Sivil Havacılık İdaresi'nden cumartesi günü yapılan açıklamaya göre iki şirkete verilen ilk grup hava taksisi işletme sertifikasıyla ülkede otonom hava taksisi işletme aşamasına geçilmiş oldu.

İşletme sertifikası, otonom hava taksilerinin güvenlik işletme standartlarını ve operasyon gereksinimlerini karşıladığını onaylamak için kullanılıyor. İşletme sertifikasına sahip şirketler onaylı alanlarda ticari operasyonlar yürütebiliyor ve ücretli yolcu hizmetleri gibi alçak irtifa ekonomisiyle ilgili hizmetler verebiliyor.

Hizmet sayesinde vatandaşlar ve tüketiciler Guangzhou ve Hefei'deki operasyon noktalarından bilet satın alarak alçak irtifa turları, şehir gezisi ve çeşitli ticari yolcu hizmetlerini deneyimleyebilecek.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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