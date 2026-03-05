Çin: Ortadoğu Meselesinde Arabuluculuk İçin Bölgeye Özel Temsilci Göndereceğiz

BEİJİNG, 5 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Ortadoğu özel temsilcisini arabuluculuk çalışmaları yürütmek üzere bölge ülkelerine göndereceklerini söyledi.

Wang açıklamayı çarşamba günü Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile telefon görüşmesinde yaptı.

Kaynak: Xinhua