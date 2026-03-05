Haberler

Çin: Ortadoğu Meselesinde Arabuluculuk İçin Bölgeye Özel Temsilci Göndereceğiz

Güncelleme:
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Ortadoğu özel temsilcisinin arabuluculuk çalışmaları için bölge ülkelerine gönderileceğini duyurdu.

BEİJİNG, 5 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Ortadoğu özel temsilcisini arabuluculuk çalışmaları yürütmek üzere bölge ülkelerine göndereceklerini söyledi.

Wang açıklamayı çarşamba günü Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile telefon görüşmesinde yaptı.

Kaynak: Xinhua
