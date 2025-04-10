Çin Ordusu Hindistan ile Barış ve Huzur İçin İşbirliğine Hazır

BEİJİNG, 10 Nisan (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, Çin ordusunun sınır bölgelerinde barış ve huzuru korumak üzere Hindistan'la çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Zhang, çarşamba günkü basın toplantısında iki ülke arasındaki askeri ilişkilerin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İçinde bulunduğumuz yılın Çin ile Hindistan arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 75. yıldönümü olduğunu hatırlatan Zhang, iki kadim medeniyet, gelişmekte olan büyük ülkeler ve Küresel Güney'in önemli üyeleri olan iki ülkenin de modernleşmelerinin kritik bir sürecinde bulunduğunu belirtti.

Zhang, "Karşılıklı başarılarda ortak olmak, iki ülke ve halkın temel çıkarınadır" dedi.

Sözcü, Çin ordusunun iki ülke lideri arasında varılan önemli mutabakatı hayata geçirmek, iletişimi ve stratejik karşılıklı güveni güçlendirmek, sınır bölgelerinde barış ve huzuru korumak, iki ordu arasında sağlam ve istikrarlı ilişki kurulmasını teşvik etmek ve bölgede ve ötesinde barışı korumak üzere Hindistan'la çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.