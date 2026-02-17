Haberler

Çin Ordusu, Güney Çin Denizi'nde Muharebe Hazırlık Devriyesi Gerçekleştirdi

Güncelleme:
Çin Halk Kurtuluş Ordusu sözcüsü, orduya bağlı donanma ve hava birliklerinin Güney Çin Denizi'nde devriye yaptığını duyurdu. Filipinler'in bölge dışındaki ülkelerle ortak devriyeler yürütmesini eleştirerek, bu durumun bölgedeki barış ve istikrarı tehdit ettiğini belirtti.

BEİJİNG, 17 Şubat (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu Güney Harekat Alanı Komutanlığı Sözcüsü Zhai Shichen, Çin ordusuna bağlı donanma ve hava birliklerinin pazar-pazartesi günleri Güney Çin Denizi karasularında muharebe hazırlık devriyeleri gerçekleştirdiğini söyledi.

Zhai salı günü düzenlediği basın toplantısında, Filipinler'in bölge dışından ülkelerle sözde ortak devriyeler yürütmek üzere işbirliği yapmasının, bölgedeki barış ve istikrarı baltaladığını ifade etti.

Zhai, komutanlığa bağlı kuvvetlerin, Çin'in toprak egemenliği ve denizcilik hak ve çıkarlarını kararlılıkla koruyup, bölgesel barış ve istikrarı sarsılmaz şekilde savunacağını vurguladı.

