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Çin: Nükleer Politikamız İstikrarlı, Tutarlı ve Öngörülebilir

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Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Chen Xi, ülkesinin nükleer silahları ilk kullanan taraf olmama ilkesine bağlı kaldığını, nükleer cephaneliğini asgari düzeyde tuttuğunu ve silahlanma yarışına girmediğini belirtti. Asılsız spekülasyonlara son verilmesi çağrısı yaptı.

BEİJİNG, 16 Haziran (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Chen Xi, Çin'in kendini savunmaya dayalı bir nükleer strateji ile nükleer silahları ilk kullanan taraf olmama ilkesine dayanan, her zaman istikrarlı, tutarlı ve öngörülebilir bir nükleer politika izlediğini söyledi.

Chen salı günkü basın toplantısında, Çin'in nükleer cephaneliğini genişlettiğine yönelik iddialar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Nükleer kabiliyetlerini her zaman ulusal güvenliğin gerektirdiği minimum düzeyde tuttuklarını ve hiçbir ülkeyle nükleer silahlanma yarışına girmediklerini belirten Chen, böylelikle küresel stratejik istikrarın sürdürülmesinde önemli bir rol oynadıklarını ifade etti.

Chen ilgili taraflara asılsız spekülasyon ve propagandalara son verme çağrısında bulundu.

Kaynak: Xinhua
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