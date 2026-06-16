Çin: Nükleer Politikamız İstikrarlı, Tutarlı ve Öngörülebilir

BEİJİNG, 16 Haziran (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Chen Xi, Çin'in kendini savunmaya dayalı bir nükleer strateji ile nükleer silahları ilk kullanan taraf olmama ilkesine dayanan, her zaman istikrarlı, tutarlı ve öngörülebilir bir nükleer politika izlediğini söyledi.

Chen salı günkü basın toplantısında, Çin'in nükleer cephaneliğini genişlettiğine yönelik iddialar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Nükleer kabiliyetlerini her zaman ulusal güvenliğin gerektirdiği minimum düzeyde tuttuklarını ve hiçbir ülkeyle nükleer silahlanma yarışına girmediklerini belirten Chen, böylelikle küresel stratejik istikrarın sürdürülmesinde önemli bir rol oynadıklarını ifade etti.

Chen ilgili taraflara asılsız spekülasyon ve propagandalara son verme çağrısında bulundu.

Kaynak: Xinhua