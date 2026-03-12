Albüm: Çin Başbakan Yardımcısı, 2. Nükleer Enerji Zirvesi'nde Konuştu

Haberler

Çin Başbakan Yardımcısı Zhang Guoqing, nükleer enerjinin tüm ülkelerin kalkınmasına katkıda bulunması için işbirliği yapmaya istekli olduklarını belirtti. Zhang, bu açıklamayı Paris'te düzenlenen 2. Nükleer Enerji Zirvesi'nde yaptı.

PARİS, 12 Mart (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı Zhang Guoqing, nükleer enerjinin tüm ülkelerin kalkınma ve refahına daha fazla katkıda bulunmasını sağlamak üzere tüm taraflarla işbirliği yapmaya istekli olduklarını söyledi.

Zhang, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2. Nükleer Enerji Zirvesi'ne Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in özel temsilcisi olarak katıldı.

Kaynak: Xinhua
