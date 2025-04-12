CHP'de MYK belli oldu! Kılıçoğlu'na yakın isim de listede

CHP'de MYK belli oldu! Kılıçoğlu'na yakın isim de listede
Görüşmede Erdoğan'dan 13 maddelik talepleri oldu mu? DEM Parti'den açıklama var

13 maddelik talep listesi gündem yarattı, DEM Parti'den açıklama var
Kar ve soğuk kentin bel kemiğini vurdu: Mahsulün tamamını kaybettik

Kentin bel kemiğine büyük darbe: Mahsulün tamamını kaybettik
Üsküdar Belediyesi personel maaşlarını ödeyemedi, gerekçe SMS ile bildirildi

Personelin maaşını ödeyemiyor! Gerekçe SMS ile bildirildi

Çin, Myanmar'a Altıncı Parti Acil Yardım Malzemesini Gönderdi

Çin, Myanmar'a Altıncı Parti Acil Yardım Malzemesini Gönderdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin hükümeti, Myanmar'a gönderdiği altıncı parti acil insani yardım malzemelerini Yangon Uluslararası Havalimanı'na ulaştırdı. Yardım malzemeleri arasında çadırlar, açık hava pişirme ekipmanları, güneş lambaları ve kişisel hijyen ürünleri yer alıyor.

YANGON, 12 Nisan (Xinhua) -- Çin hükümeti tarafından Myanmar'a gönderilen altıncı parti acil insani yardım malzemeleri Yangon Uluslararası Havalimanı'na ulaştı.

Yardım malzemeleri arasında 26 çadır, 2.000 set tek kişilik açık hava pişirme ekipmanı, 10.000 güneş lambası, 38.880 kalıp sabun, 38.880 şişe duş jeli, 38.880 şişe şampuan, 38.880 tüp diş macunu, 38.880 set diş fırçası ve 38.880 torba çamaşır deterjanı yer alıyor.

Yardım malzemelerinin toplam ağırlığı ise 91 tonu aşıyor.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: Xinhua / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.