Çin, Myanmar'a Altıncı Parti Acil Yardım Malzemesini Gönderdi
Çin hükümeti, Myanmar'a gönderdiği altıncı parti acil insani yardım malzemelerini Yangon Uluslararası Havalimanı'na ulaştırdı. Yardım malzemeleri arasında çadırlar, açık hava pişirme ekipmanları, güneş lambaları ve kişisel hijyen ürünleri yer alıyor.
YANGON, 12 Nisan (Xinhua) -- Çin hükümeti tarafından Myanmar'a gönderilen altıncı parti acil insani yardım malzemeleri Yangon Uluslararası Havalimanı'na ulaştı.
Yardım malzemeleri arasında 26 çadır, 2.000 set tek kişilik açık hava pişirme ekipmanı, 10.000 güneş lambası, 38.880 kalıp sabun, 38.880 şişe duş jeli, 38.880 şişe şampuan, 38.880 tüp diş macunu, 38.880 set diş fırçası ve 38.880 torba çamaşır deterjanı yer alıyor.
Yardım malzemelerinin toplam ağırlığı ise 91 tonu aşıyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel