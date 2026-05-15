Çin, Beş Uydu Taşıyan Lijian-1 Y13 Roketini Fırlattı

JİUQUAN, 15 Mayıs (Xinhua) -- Çin, beş uydusunu taşıyan Lijian-1 Y13 taşıyıcı roketinin uzaya fırlattı.

Cuma günü Beijing saatiyle 12.33'te, Çin'in kuzeybatısında bulunan Dongfeng Ticari Uzay İnovasyon Pilot Bölgesi'nden uzaya gönderilen roket, uyduları önceden planlanan yörüngelerine başarıyla yerleştirdi.

Bu görev, Lijian-1 taşıyıcı roketinin 13. uçuşu ve Lijian serisinin 14. fırlatılışıydı. Bugüne kadar Lijian serisi, toplamda 18 tonu aşan yük kütlesiyle 100 uyduyu uzaya başarıyla gönderdi.

Bu görev kapsamında fırlatılan ve Youxi olarak da bilinen Tianyan-27 uydusu, bir uzay ekranı, bir uzay gözetleme kamerası, bir kızılötesi kamera ve yerleşik bir akıllı işlem yükü ile donatılmıştır.

Kaynak: Xinhua