Çin, Beş Uydu Taşıyan Lijian-1 Y13 Roketini Fırlattı

Çin, kuzeybatısındaki Dongfeng Ticari Uzay İnovasyon Pilot Bölgesi'nden Lijian-1 Y13 taşıyıcı roketiyle 5 uyduyu başarıyla uzaya gönderdi. Bu fırlatış, Lijian serisinin 14. fırlatılışı olurken, seri toplamda 100 uyduyu yörüngeye yerleştirdi.

JİUQUAN, 15 Mayıs (Xinhua) -- Çin, beş uydusunu taşıyan Lijian-1 Y13 taşıyıcı roketinin uzaya fırlattı.

Cuma günü Beijing saatiyle 12.33'te, Çin'in kuzeybatısında bulunan Dongfeng Ticari Uzay İnovasyon Pilot Bölgesi'nden uzaya gönderilen roket, uyduları önceden planlanan yörüngelerine başarıyla yerleştirdi.

Bu görev, Lijian-1 taşıyıcı roketinin 13. uçuşu ve Lijian serisinin 14. fırlatılışıydı. Bugüne kadar Lijian serisi, toplamda 18 tonu aşan yük kütlesiyle 100 uyduyu uzaya başarıyla gönderdi.

Bu görev kapsamında fırlatılan ve Youxi olarak da bilinen Tianyan-27 uydusu, bir uzay ekranı, bir uzay gözetleme kamerası, bir kızılötesi kamera ve yerleşik bir akıllı işlem yükü ile donatılmıştır.

Kaynak: Xinhua
