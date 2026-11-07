Çin Komünist Partisi 2027'deki 21. Ulusal Kongresi için 2 bin 360 delege seçecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Çin'de ülkeyi yöneten Komünist Partinin (ÇKP), 2027 yılında yapılacak 21. Ulusal Kongresi için delege seçimi sürecinin başlatıldığı bildirildi.

ÇKP Merkez Komitesi Örgütlenme Dairesinden yapılan açıklamada, kongre için ülke genelinde 38 birimden 2 bin 360 delegenin seçileceği belirtildi.

Açıklamada, delegelerin, ekonomi, bilim, teknoloji, ulusal savunma, güvenlik, adliye, eğitim, halkla ilişkiler, kültür, sağlık, spor ve sosyal idare gibi farklı alanlardan seçilmesi, yeni istihdam alanlarında çalışanların da seçimlere dahil edilmesi gerektiği ifade edildi.

Kamu hayatı için önemli alanlarda ön saflarda çalışan işçilerin delegelerin uygun bir oranını teşkil etmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, çiftçilere, profesyonellere ve etnik grup mensuplarına da uygun oranlarda yer ayrılması gerektiği kaydedildi.

ÇKP'nin ana karar organı olan Ulusal Kongre, 5 yılda bir toplanıyor. ÇKP Ulusal Kongresini oluşturan 2 bin 360 delege, yetkilerini kendi içinde seçtiği 205 asil, 171 yedek üyeden oluşan ÇKP Merkez Komitesi aracılığıyla kullanıyor.

Partinin ana yönetim organı olan Merkez Komite, bir kez seçildikten sonra, kendi içinde, mevcut haliyle 24 üyeden oluşan Siyasi Büro'yu, 7 kişilik Daimi Komite'yi ve partinin lideri olan Genel Sekreter'i seçiyor.

2027 yılının ikinci yarısında toplanması öngörülen 21. Ulusal Kongre, partinin ve devletin gelecek 5 yıldaki yönetimini yeniden şekillendirecek.

Kaynak: AA