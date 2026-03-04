Haberler

Çin: Komşu Ülkelerle İlişkiler, Diplomatik Gündemimizin En Öncelikli Konusudur

Çin'in Ulusal Halk Kongresi sözcüsü Lou Qinjian, komşu ülkelerle ilişkilerin diplomatik gündemlerinde birincil öncelik olduğunu açıkladı. Barış, istikrar, kalkınma ve refah vurgusu yaptı.

BEİJİNG, 4 Mart (Xinhua) -- Çin'in en üst düzey yasama organı olan Ulusal Halk Kongresi'nin 14. dönem dördüncü oturumunun sözcüsü Lou Qinjian, komşu ülkelerle aralarındaki ilişkilerin, diplomatik gündemlerinde birincil öncelik olduğunu belirterek, bölgede barış, istikrar, kalkınma ve refahın teşvik edilmesine her daim bağlılıklarını sürdürdüklerini söyledi.

Lou çarşamba günkü basın toplantısında, büyük bir ülkenin komşularıyla etkileşim kurma biçiminin, o ülkenin dünya görüşünü, düzen anlayışını ve değerlerini yansıttığını ifade etti.

Ulusal Halk Kongresi'nin yıllık oturumunun perşembe günü başlaması bekleniyor.

Kaynak: Xinhua
