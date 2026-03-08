Haberler

Çin Dışişleri Bakanı: Çin-Japonya İlişkilerinin Geleceği Japonya'nın Tercihlerine Bağlı

Güncelleme:
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Japonya'nın gelecekteki tercihleri üzerinden Çin-Japonya ilişkilerinin gidişatını belirleyeceğini vurguladı. Wang, Japonya'nın tarihi hataları için derin bir pişmanlık duyması gerektiğini ifade etti.

BEİJİNG, 8 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin- Japonya ilişkilerinin geleceğinin Japonya'nın tercihlerine bağlı olduğunu söyledi.

Wang, devam eden 14. Ulusal Halk Kongresi'nin dördüncü oturumu kapsamında pazar günü düzenlediği basın toplantısında, 2025 yılının Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı'nın 80. yıldönümü olduğunu hatırlatarak, böylesine özel bir yılda Japonya'nın, Taiwan'ı acımasızca işgal edip sömürge olarak yönetmesi de dahil olmak üzere bugüne değin takip ettiği hatalı yoldan dolayı derin pişmanlık duymuş olması gerektiğini belirtti.

Wang, buna karşın Japonya'nın görevdeki liderinin ise, "Taiwan'da ortaya çıkabilecek acil bir durumun Japonya'nın varlığını tehdit eden bir durum" oluşturacağını, bunun da sözde kolektif öz savunma haklarını kullanma gerekçesi teşkil edeceğini dahi iddia ettiğine dikkat çekti.

Çin Dişişleri Bakanı, "Japon halkının, farkındalığını en üst düzeye çıkarmasını ve günümüzde de felakete giden aynı yolu yürüyecek kadar akılsızca hareket edenlere asla izin vermemesini temenni ediyoruz" dedi.

Wang, 1,4 milyar nüfusuyla güçlü Çin'in, hiç kimsenin sömürgeciliği meşrulaştırmasına ve saldırganlık konusunda tarihin verdiği hükmü tersine çevirmesine izin vermeyeceğini ifade etti.

Kaynak: Xinhua
Haberler.com




