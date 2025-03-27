Çin, İran ve Rusya Ortak Deniz Tatbikatı Gerçekleştirdi

BEİJİNG, 27 Mart (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, Çin, İran ve Rusya deniz kuvvetlerinin, 9-13 Mart tarihleri arasında İran'ın Çabahar Limanı yakınlarında "Güvenlik Kuşağı 2025" kod adlı ortak bir tatbikat gerçekleştirdiğini söyledi.

Wu perşembe günkü basın toplantısında "Barış ve Güvenliği Birlikte İnşa Etmek" temasıyla düzenlenen tatbikata katılmak üzere üç tarafın 10'dan fazla geminin yanı sıra özel operasyon güçleri ve dalış birimleri gönderdiğini söyledi. Tatbikat, terörle ve korsanlıkla mücadele operasyonlarına odaklandı.

Sözcü, katılımcı kuvvetlerin taktik komuta koordinasyonu ve ortak operasyonel yeteneklerinin test edildiği tatbikatın, üç ülke arasındaki askeri güven ve pratik işbirliğini derinleştirdiğini belirtti.

Çin, İran ve Rusya'nın 2019'dan bu yana beş ortak deniz tatbikatını başarıyla gerçekleştirdiğini kaydeden Wu, tüm aktörlerle birlikte deniz güvenliği işbirliğine aktif katılım sağlamaya ve hem küresel hem de bölgesel barış ve istikrara yeni katkılarda bulunmaya istekli olduklarını ifade etti.