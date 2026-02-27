Haberler

Çin, İran'daki vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri uyarısı yaptı

Güncelleme:
Çin, ABD'nin askeri saldırı tehdidiyle artan dış güvenlik riskleri nedeniyle İran'daki vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulundu. Seyahat etmekten kaçınmaları ve güvenlik önlemlerini artırmaları istendi.

Çin, ABD'nin askeri saldırı tehdidi altındaki İran'daki dış güvenlik risklerinin artması nedeniyle vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri uyarısında bulundu.

Çin'in İran'daki Büyükelçiliği ve Başkonsoloslukları yayımladıkları uyarıda, İran'ın yakın zaman içinde dış güvenlik risklerinin ciddi şekilde arttığı, birçok ülkenin vatandaşlarına ülkeyi terk etmelerini salık veren uyarılar yayımladığı belirtildi.

Uyarıda, Çin vatandaşlarına İran'a seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye edilirken, halihazırda ülkede bulunan vatandaşların güvenlik önlemlerini artırmaları ve en kısa zamanda ülkeyi terk etmeleri istendi.

Çin'in İran'daki ve komşu ülkelerdeki büyükelçilik ve konsolosluklarının Çin vatandaşlarına destek sağlayacağı belirtilen uyarıda, ticari uçuşlar ve kara yoluyla transferlerinin sağlanacağı kaydedildi.

Kaynak: AA / Emre Aytekin
