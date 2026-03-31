Çin, ağır yük taşıyıcı İHA'sı Çangying-8'in deneme uçuşunu yaptı

Çin, 7 ton sınıfı ağır yük taşıyıcı insansız hava aracı (İHA) Çangying-8'in deneme uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. CY-8, 280 metrelik pist hareketinin ardından 30 dakika boyunca havada kaldı ve çeşitli sistemlerin performansı test edildi.

Xinhua'nın haberine göre, Çin Kuzey Endüstrisi Grup Şirketine (NORINCO) bağlı Pekin Beyfang Çangying İHA Teknolojisi Şirketi tarafından geliştirilen ağır taşıyıcı İHA'nın deneme uçuşu Hınan eyaletinin merkezi Cıngcou şehrindeki bir havaalanında yapıldı.

CY-8, deneme uçuşunda pistte 280 metrelik bir hareketin ardından havalanarak 30 dakikalık bir uçuş yaptı. Deneme uçuşunda hava aracının akıllı uçuş kontrol, uçuş elektroniği, güç ve yakıt sistemleri ile uçuş performansı test edildi.

17 metre uzunluğunda ve 25 metre kanat açıklığına sahip sabit kanatlı İHA, 18 metreküplük yük alanı ve 3,5 ton yük taşıma kapasitesiyle 7 tona kadar kalkış yapabiliyor.

Geleneksel kargo yükleri haricinde soğuk ve taze zincir ürünlerinden acil durum malzemelerine dek farklı yükleri taşıyabilen hava aracı 3 bin kilometreyi aşkın menzile sahip bulunuyor.

Kısa iniş kalkış kabiliyeti sayesinde yüksek platolardan açık deniz adalarına dek her türlü coğrafi alanda kullanılabilen CY-8'in, uzun mesafe lojistik taşıma desteği, acil durum kurtarma ulaştırması, sınır bölgelerine tedarik ve karmaşık arazi operasyonlarında kullanılabileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA / Emre Aytekin
Türkiye, 5G teknolojisine geçti

Erdoğan düğmeye bastı! Türkiye yeni bir döneme girdi
Çin'den ABD ve İsrail'e çağrı: Savaşı bir an önce durdurun

Çin savaşın 32. gününde düğmeye bastı
Dünya Kupası'na katılacak son 4 takım belli oluyor

Alarmları kurun! Bu akşam herkesin gözü burada olacak
Afrika değil Denizli! Mantar aramak için çıktığı ormanda karşılaştığı hayvana bakın

Afrika değil Denizli! Ormanda karşısına çıkan hayvana bakın
4 kişinin öldürüldüğü aile katliamının nedeni ortaya çıktı

4 kişinin öldürüldüğü aile katliamının nedeni ortaya çıktı
Çin'den ABD ve İsrail'e çağrı: Savaşı bir an önce durdurun

Çin savaşın 32. gününde düğmeye bastı
TCMB Başkanı Karahan, altın satışı iddialarını doğruladı

Merkez Bankası Başkanı Karahan "altın" iddialarını doğruladı
Herkes banyodakini Ronaldo sandı! Gerçek sonradan ortaya çıktı

Viral video ortalığı karıştırdı: gerçek sonradan ortaya çıktı