Çin'in Üçüncü Uçak Gemisi Fujian, Güney Çin Denizi'nde Göreve Başladı

BEİJİNG, 12 Eylül (Xinhua) -- Çin'in üçüncü uçak gemisi olan Fujian, yürüteceği bilimsel araştırma ve eğitim görevleri için Güney Çin Denizi'ne intikal etmek üzere Taiwan Boğazı'ndan geçiş yaptı.

Çin Donanması Sözcüsü Deniz Kıdemli Albay Leng Guowei, cuma günü yaptığı açıklamada uçak gemisinin deniz aşırı test ve eğitim faaliyetlerinin, gemi inşa sürecinin olağan bir uygulaması olduğunu ve herhangi bir özel hedefe yönelik olmadığını söyledi.