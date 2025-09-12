Çin'in Üçüncü Uçak Gemisi Fujian, Güney Çin Denizi'nde Göreve Başladı
Çin'in üçüncü uçak gemisi Fujian, bilimsel araştırma ve eğitim görevleri için Güney Çin Denizi'ne doğru yola çıktı. Donanma sözcüsü, geminin deniz aşırı test ve eğitimlerinin olağan bir süreç olduğunu açıkladı.
BEİJİNG, 12 Eylül (Xinhua) -- Çin'in üçüncü uçak gemisi olan Fujian, yürüteceği bilimsel araştırma ve eğitim görevleri için Güney Çin Denizi'ne intikal etmek üzere Taiwan Boğazı'ndan geçiş yaptı.
Çin Donanması Sözcüsü Deniz Kıdemli Albay Leng Guowei, cuma günü yaptığı açıklamada uçak gemisinin deniz aşırı test ve eğitim faaliyetlerinin, gemi inşa sürecinin olağan bir uygulaması olduğunu ve herhangi bir özel hedefe yönelik olmadığını söyledi.
Kaynak: Xinhua / Güncel