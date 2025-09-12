Haberler

Çin'in Üçüncü Uçak Gemisi Fujian, Güney Çin Denizi'nde Göreve Başladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'in üçüncü uçak gemisi Fujian, bilimsel araştırma ve eğitim görevleri için Güney Çin Denizi'ne doğru yola çıktı. Donanma sözcüsü, geminin deniz aşırı test ve eğitimlerinin olağan bir süreç olduğunu açıkladı.

BEİJİNG, 12 Eylül (Xinhua) -- Çin'in üçüncü uçak gemisi olan Fujian, yürüteceği bilimsel araştırma ve eğitim görevleri için Güney Çin Denizi'ne intikal etmek üzere Taiwan Boğazı'ndan geçiş yaptı.

Çin Donanması Sözcüsü Deniz Kıdemli Albay Leng Guowei, cuma günü yaptığı açıklamada uçak gemisinin deniz aşırı test ve eğitim faaliyetlerinin, gemi inşa sürecinin olağan bir uygulaması olduğunu ve herhangi bir özel hedefe yönelik olmadığını söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Köfte tesisinde skandal! 3 işletme kapatıldı, tonlarca ürüne el konuldu

Köfte tesisinde skandal! 3 işletme kapatıldı, tonlarcasına el konuldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'dan Samsunsor'a transfer

Galatasaray'dan Samsun'a transfer! 1 yıllığına kiralandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.