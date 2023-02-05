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Çin'in Tekstil ve Hazır Giyim İhracatı 2022'de İstikrarlı Büyüme Kaydetti

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Çin'in Tekstil ve Hazır Giyim İhracatı 2022'de İstikrarlı Büyüme Kaydetti

BEİJİNG, 5 Şubat (Xinhua) -- Çin tekstil ve hazır giyim ürünleri ihracatı geçen yıl istikrarlı bir büyüme gerçekleştirdi.

BEİJİNG, 5 Şubat (Xinhua) -- Çin tekstil ve hazır giyim ürünleri ihracatı geçen yıl istikrarlı bir büyüme gerçekleştirdi.

Çin Ulusal Tekstil ve Konfeksiyon Konseyi'ne göre sektörün ihracat hacmi 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 2,6 artışla 323,3 milyar ABD doları oldu.

Tekstil ihracatı bir yıl öncesine göre yüzde 2 artışla yaklaşık 148 milyar ABD dolarına yükselirken, hazır giyim ve aksesuar ihracatı ise yüzde 3,2 artışla 175 milyar ABD dolarının üzerine çıktı.

Çin'in önde gelen tekstil işletmelerinin birleşik faaliyet gelirleri 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 0,9 artışla yaklaşık 5,26 trilyon yuana (yaklaşık 780 milyar ABD doları) ulaştı.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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