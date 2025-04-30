Yangın üsse sıçradı, İsrailli askerler alevlerin arasında kaldı

Yangın üsse sıçradı, İsrailli askerler alevlerin arasında kaldı
İmamoğlu'nun gittiği otelin müdürü: Polis korumaları yanlarında jammer getirirlerdi

Otel müdüründen "jammer" sorusuna ortalığı karıştıracak yanıt
Bu acının tarifi yok! TBMM'de komisyon üyelerini hüngür hüngür ağlatan ses kaydı

TBMM'de komisyon üyelerini hüngür hüngür ağlatan ses kaydı
İstanbul'da günde 170 bin radyoloji görüntülemesi yapılıyor: Dünyada görülmeyen rakamlar

İstanbul'daki hastaneler rekor kırdı: Her gün 170 bin kişiye yapılıyor

Çin'in Taiyuan Kentinde Patlama: 1 Ölü, 21 Yaralı

Çin'in Taiyuan Kentinde Patlama: 1 Ölü, 21 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'in Taiyuan kentinde meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

- Çin'de yerleşim yerinde patlama: 1 ölü, 21 yaralı

PEKİN - Çin'in Taiyuan kentindeki bir yerleşim yerinde meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.

Çin'in kuzeyindeki Shanxi bölgesine bağlı Taiyuan kentinde yerel saatle 13.17 sıralarında patlama meydana geldi. Olay yerine 210 itfaiyeci ve 43 itfaiye aracı sevk edildi. Patlamanın nedeni bilinmezken, bir binanın önündeki çok sayıda araç alevler içinde kaldı, arabalardan ve bazı binaların pencerelerinden yoğun duman yükseldi. Patlamanın şiddetliyle bazı evlerin de camları kırıldı. Yetkililer patlama sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 21 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Patlama, Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletindeki bir restoran yangınında 22 kişinin öldüğü faciadan bir gün sonra gerçekleşti. Liaoning yetkilileri yangının nedeninin araştırıldığını ancak bir gaz patlaması veya kundaklama ihtimalinin bulunmadığını belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.