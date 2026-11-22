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JİUQUAN, 22 Kasım (Xinhua) -- Çin'in Shenzhou-24 mürettebatlı uzay görevi için ekipman, personel ve sistemlerin hazır olduğu, fırlatma merkezindeki tüm hazırlıkların tamamlandığı bildirildi.

Ülkenin kuzeybatısında yer alan Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden cumartesi günü yapılan açıklamaya göre, görev öncesi son tam sistemli ortak prova tamamlandı. Roket, uzay aracı ve fırlatma merkezinin tüm sistemlerinin iyi durumda olduğu kaydedildi.

Fırlatma öncesi işlev kontrolleri, ortak testler ve yakıt dolumu planlandığı şekilde gerçekleştirilecek.

Shenzhou-24 mürettebatlı uzay aracı ve Uzun Yürüyüş-2F taşıyıcı roketi kombinasyonu salı günü fırlatma alanına nakledilmişti.

Kaynak: Xinhua