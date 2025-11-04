Çin'in Shenzhou-20 Mürettebatı 5 Kasım'da Dünya'ya Dönüyor
Çin'in Shenzhou-20 uzay aracı mürettebatının, Shenzhou-21 ekibiyle yörüngedeki devir teslimini tamamlamasının ardından 5 Kasım'da Dünya'ya dönmesi planlanıyor.
ANONS (Türkçe): YU JİAMİNG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme
Çin'in Shenzhou-20 mürettebatının, Shenzhou-21 ekibiyle yörüngedeki devir teslimini tamamlamasının ardından 5 Kasım'da Dünya'ya dönmesi planlanıyor.
ANONS (Türkçe): YU JİAMİNG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:
Çin'in Shenzhou-20 mürettebatının, Shenzhou-21 ekibiyle yörüngedeki devir teslimini tamamlamasının ardından 5 Kasım'da Dünya'ya dönmesi planlanıyor.
Xinhua Haber Ajansı muhabiri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)
Kaynak: Xinhua / Güncel