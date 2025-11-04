Haberler

Çin'in Shenzhou-20 Mürettebatı 5 Kasım'da Dünya'ya Dönüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'in Shenzhou-20 uzay aracı mürettebatının, Shenzhou-21 ekibiyle yörüngedeki devir teslimini tamamlamasının ardından 5 Kasım'da Dünya'ya dönmesi planlanıyor.

ANONS (Türkçe): YU JİAMİNG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

Çin'in Shenzhou-20 mürettebatının, Shenzhou-21 ekibiyle yörüngedeki devir teslimini tamamlamasının ardından 5 Kasım'da Dünya'ya dönmesi planlanıyor.

ANONS (Türkçe): YU JİAMİNG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

Çin'in Shenzhou-20 mürettebatının, Shenzhou-21 ekibiyle yörüngedeki devir teslimini tamamlamasının ardından 5 Kasım'da Dünya'ya dönmesi planlanıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabiri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel
Demirtaş'tan Bahçeli ve Özel'e teşekkür, satır arasında PKK'ya mesaj

Demirtaş'tan Bahçeli'ye teşekkür, satır arasında PKK'ya mesaj
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çok büyük umutlarla gelmişti! Hatayspor, Hugo Almeida ile yollarını ayırdı

Ünlü teknik adam galibiyet alamadan Türkiye'den gönderildi
Kına gecesine kaydedilen görüntüye bakın! 'Bu evlilik yürümez' yorumları yapılıyor

Görüntü kına gecesinden! "Bu evlilik yürümez" yorumları yapılıyor
Ronaldo'nun ailesi Türkiye'ye geldi

Ronaldo'nun ailesi Türkiye'de
Türkiye, Cristiano Ronaldo'nun oğluna uğurlu geldi

Türkiye, Cristiano Ronaldo'nun oğluna uğurlu geldi
Çok büyük umutlarla gelmişti! Hatayspor, Hugo Almeida ile yollarını ayırdı

Ünlü teknik adam galibiyet alamadan Türkiye'den gönderildi
Tamı tamına 46 gün! Çalışanlar 2026 yılında izne doyacak

Tamı tamına 46 gün! Çalışanlar 2026 yılında izne doyacak
Galatasaray'ın Ajax kafilesi belli oldu! Yıldız isimler yok

Galatasaray'ın Ajax kafilesi belli oldu! Yıldız isimler yok
MHP lideri Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olur

Bahçeli'den tahliyesi konuşulan Demirtaş'la ilgili ezber bozan sözler
Çöken binada ailesini kaybeden Dilara'ya acı haber verildi

Kabus gecesinden sağ çıkan Dilara'ya acı haber verildi
Bahçeli'nin ittifak sözlerine Cumhurbaşkanlığından ilk yorum

Bahçeli'nin ittifak çıkışına Cumhurbaşkanlığından ilk yorum
Nereye gitseler evdeki eşyalar kendi kendine alev alıyor

Görülmemiş olay! Nereye gitseler eşyalar kendi kendine alev alıyor
Bakan Kurum duyurdu! Yüzyılın Konut Projesi'nde 18-30 yaş arasına 'aile evi' şartı

Bu şartı sağlamayan gençler sosyal konut projesine başvuramayacak
Nuri Şahin'den 'casusluk' iddialarına cevap

Tüm futbolseverlerin konuştuğu 'casusluk' iddialarına cevap
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.