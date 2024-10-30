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Çin'in Shenzhou-19 Uzay Uçuşu İstasyonu'na Giriş Yaptı

Çin'in Shenzhou-19 Uzay Uçuşu İstasyonu'na Giriş Yaptı
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Çin'in Shenzhou-19 uzay uçuşu görevindeki üç astronot, Tiangong Uzay İstasyonu'na giriş yaparak mevcut mürettebat ile buluştu. Astronotlar, planlı görevlerini tamamlamak için beş gün boyunca birlikte çalışacaklar.

BEİJİNG, 30 Ekim (Xinhua) -- Çin'in Shenzhou-19 uzay uçuşu görevindeki üç astronot Çarşamba günü Tiangong Uzay İstasyonu'na giriş yaparak istasyondaki üç astronotla buluştu ve yörüngede yeni bir mürettebat devir teslimini başlattı.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı'ndan yapılan açıklamaya göre Shenzhou-18 mürettebatı saat 12.51'de giriş kapağını açarak yeni gelenleri karşıladı.

Altı astronot daha sonra Çin'in havacılık tarihindeki beşinci uzay buluşması için birlikte toplu fotoğraf çektirdi.

Ajans, astronotların planlanan görevleri ve devir teslim işlemlerini tamamlamak üzere yaklaşık beş gün boyunca birlikte yaşayıp çalışacaklarını belirtti.

Shenzhou-18 mürettebatının 4 Kasım'da Çin'in kuzeyindeki Dongfeng iniş alanına dönmesi planlanıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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