Çin'in Shanxi Eyaletinde Antik Çatı Süslemeleri

JİNZHONG, 27 Kasım (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaletinde antik yapıların çatılarında yer alan ve uğur getirdiğine inanılan dekoratif figürler dikkat çekiyor.

Başlangıçta su yalıtımı, nem koruması ve çatı sırtını güçlendirmek amacıyla kullanılan bu yapılar, zamanla ejderha, anka kuşu ve aslan gibi formlara evrilerek kötü şansı uzaklaştırma, bereket ve şans getirme gibi anlamlar kazandı.

Yıllar içinde bu süslemeler sayıları, işçilik kaliteleri ve renkleri üzerinden değerlendirilen birer güç simgesine dönüştü.