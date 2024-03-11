Çin'in kuzeydoğusunda uluslararası kruvaziyer taşımacılığı yeniden başladı

DALİAN, 11 Mart (Xinhua) -- Holland America Line şirketi tarafından işletilen Zuiderdam kruvaziyer gemisinin Pazar günü Çin'in kuzeydoğusundaki Dalian liman kentine demirlemesiyle, Dalian terminalinde uluslararası kruvaziyer taşımacılığı faaliyetleri yeniden başlamış oldu.

Böylece Çin'in Eylül 2023'te limanlarında geliş ve gidiş yönünde uluslararası kruvaziyer taşımacılığının tamamen yeniden başlayacağını duyurmasından bu yana ülkenin kuzeydoğusuna ilk uluslararası kruvaziyer gemisi ulaşmış oldu. Yerel yetkililer, Dalian'a en son uluslararası kruvaziyer gemisinin dört yıl önce geldiğini belirtti.

47 ülke ve bölgeden gelen 2.000'den fazla turist ile gemi personeli Pazar sabahı Shanghai'dan Dalian limanına ulaştı. Dalian'da konaklayacak olan turistlerin kentteki pek çok doğal manzara alanını ziyaret etmesi ve kültürel deneyim etkinliklerine katılması bekleniyor. Dünya turuna devam eden kruvaziyer gemisinin Pazartesi günü Çin'in kuzeyindeki Tianjin'e ulaşması planlanıyor.

Liaoning eyaletinde yer alan Dalian, Çin'de uluslararası kruvaziyer tur faaliyetlerini başlatan ilk şehirler arasında yer alıyor.