Çin'in Jiangsu Eyaletinin İlk Çeyrekteki Gsyih'si Yüzde 4,7 Arttı

NANJİNG, 25 Nisan (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaleti istatistik bürosunun verilerine göre, eyaletin gayri safi yurtiçi hasılası (GSYİH), 2023'ün ilk çeyreğinde yıllık yüzde 4,7 artarak 2,9 trilyon yuanı (yaklaşık 419,7 milyar ABD doları) aştı.

Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletine bağlı Lianyungang'daki bir limanda ihraç edilecek araçların havadan çekilen fotoğrafı, 13 Ocak 2023. (Fotoğraf: Geng Yuhe/Xinhua)

NANJİNG, 25 Nisan (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaleti istatistik bürosunun verilerine göre, eyaletin gayri safi yurtiçi hasılası (GSYİH), 2023'ün ilk çeyreğinde yıllık yüzde 4,7 artarak 2,9 trilyon yuanı (yaklaşık 419,7 milyar ABD doları) aştı.

İlk çeyrekte Jiangsu'nun birincil sektörlerinin katma değerleri yıllık yüzde 3 artışla 63,4 milyar yuan, ikincil sektörlerinin katma değerleri yıllık yüzde 4,5 artışla 1,25 trilyon yuan ve üçüncül sektörlerinin katma değerleri yıllık yüzde 5 artışla 1,6 trilyon yuan oldu.

Dönem boyunca, Jiangsu'nun sabit varlık yatırımı yıllık yüzde 5 arttı. Sanayi yatırımı yıllık yüzde 8,3 artarken, altyapı yatırımı ise yüzde 8,7'lik artış kaydetti.

Tüketimi artırmaya yönelik bir dizi önlemle hareket eden Jiangsu'da tüketim mallarının toplam perakende satışı da ilk üç ayda yıllık yüzde 7,8 artışla 1,17 milyar yuana ulaşırken yemek sektörü de yüzde 16,2 büyüdü.