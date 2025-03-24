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Çin'in Jiamusi Kentinde Kutup Işıkları Büyüleyici Bir Manzara Oluşturdu

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JİAMUSİ, 24 Mart (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin Jiamusi kentinin Fujin bölgesinde gece vakti kutup ışıklarını izleyen fotoğrafçılık meraklısı, 22 Mart 2025. (Fotoğraf: Qu Yubao/Xinhua)

JİAMUSİ, 24 Mart (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin Jiamusi kentinin Fujin bölgesinde gece vakti kutup ışıklarını izleyen fotoğrafçılık meraklısı, 22 Mart 2025. (Fotoğraf: Qu Yubao/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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