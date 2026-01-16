Haberler

Çin'in İlk Yerli Denizaltı Robotu 1.264 Metre Derinlikteki Deneme Operasyonunu Başarıyla Tamamladı

Güncelleme:
Çin, Güney Çin Denizi'nde geliştirdiği yerli denizaltı robotunun deneme operasyonunu başarıyla gerçekleştirdi. Robot, deniz tabanı katmanlarında üç boyutlu sondaj ve izleme yapabiliyor.

GÜNEY ÇİN DENİZİ, 16 Ocak (Xinhua) -- Güney Çin Denizi'nde deniz tabanı katmanları içinde üç boyutlu sondaj ve yerinde izleme yapabilen Çin'in ilk yerli denizaltı robotunu deneme operasyonu için hazırlayan personel, 14 Ekim 2025.

Çin'in deniz tabanı katmanlarında üç boyutlu sondaj ve yerinde izleme yapabilen ilk yerli denizaltı robotu, Güney Çin Denizi'nde 1.264 metre derinlikte deneme operasyonunu başarıyla tamamladı. (Fotoğraf: Guangzhou Deniz Jeolojik Araştırma Kurumu/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Kaynak: Xinhua / Güncel
