Albüm: Çin'in Hh-200 Ticari İnsansız Hava Kargo Uçağı İlk Uçuşunu Başarıyla Tamamladı

Çin'in Shaanxi eyaletinde, ticari insansız hava kargo uçağı HH-200, ilk uçuşunu başarıyla tamamlayarak ülkenin insansız kargo uçağı geliştirme çalışmalarında yeni bir aşamaya köprü oldu.

Xİ'AN, 16 Nisan (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'da çarşamba sabahı ilk uçuşunu başarıyla tamamlayan ticari insansız hava kargo uçağı HH-200, ülkenin büyük ölçekli insansız kargo uçağı geliştirme çalışmalarında yeni bir aşamaya işaret etti.

Uçuş sırasında uçağın tüm sistemlerinin normal şekilde çalıştığı, uçuş dengesinin istikrarlı olduğu ve planlanan tüm test manevralarının başarıyla tamamlandığı bildirildi.

Çin Havacılık Sanayi Kurumu tarafından bağımsız olarak geliştirilen HH-200, dikdörtgen kesitli gövde yapısı, çift motorlu yüksek kanat konfigürasyonu ve çift bomlu tasarıma sahip.

HH-200'ün kargo bölmesi standart olarak 12 metreküp hacim sunarken, bu kapasite 18 metreküpe kadar artırılabiliyor. Uçağın maksimum taşıma kapasitesi 1,5 ton, seyir hızı saatte 310 kilometre ve menzili 2.360 kilometre olarak açıklandı.

Kaynak: Xinhua
Okul saldırganı İsa Aras'ın babasının ilk ifadesi: Pazartesi günü poligonda oğluma atış yaptırdım

Okulu kana bulayan saldırganın babasından dehşete düşüren sözler

Bakan Gürlek: Sosyal medyada 54 okulu hedef gösteren 67 kullanıcı gözaltına alındı

İsim verip 54 okulu hedef gösterenler için gereken yapıldı

Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin bilgisayarında belge bulundu: Yakın zamanda büyük bir eylem...

Okul saldırısının planı bilgisayardan çıktı! 11 Nisan'da kaydetmiş
İsrail ordusu, Filistinli esire tecavüz eden askerlerin orduya dönüşünü onayladı

Dünyayı ayağa kaldıracak karar
14 yaşındaki saldırganın WhatsApp profil fotoğrafında korkunç ayrıntı

WhatsApp profilinde korkunç detay
14 yaşındaki okul saldırganı 5 silaha nasıl ulaştı? Tutuklanan polis baba tek tek anlattı

Saldırgan 5 silaha nasıl ulaştı? Tutuklanan polis baba tek tek anlattı
Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin bilgisayarında belge bulundu: Yakın zamanda büyük bir eylem...

Okul saldırısının planı bilgisayardan çıktı! 11 Nisan'da kaydetmiş
Kendisini öğrencilerine siper eden Ayla öğretmenin acısına eşi dayanamadı

Kendisini öğrencilerine siper eden Ayla öğretmenin acısına dayanamadı
19 yıllık öğretmen okul saldırıları sonrası isyan etti: Daha fazla yetki istiyoruz

19 yıllık öğretmen saldırılar sonrası isyan etti! Tek bir talebi var