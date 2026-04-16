Albüm: Çin'in Hh-200 Ticari İnsansız Hava Kargo Uçağı İlk Uçuşunu Başarıyla Tamamladı

Xİ'AN, 16 Nisan (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'da çarşamba sabahı ilk uçuşunu başarıyla tamamlayan ticari insansız hava kargo uçağı HH-200, ülkenin büyük ölçekli insansız kargo uçağı geliştirme çalışmalarında yeni bir aşamaya işaret etti.

Uçuş sırasında uçağın tüm sistemlerinin normal şekilde çalıştığı, uçuş dengesinin istikrarlı olduğu ve planlanan tüm test manevralarının başarıyla tamamlandığı bildirildi.

Çin Havacılık Sanayi Kurumu tarafından bağımsız olarak geliştirilen HH-200, dikdörtgen kesitli gövde yapısı, çift motorlu yüksek kanat konfigürasyonu ve çift bomlu tasarıma sahip.

HH-200'ün kargo bölmesi standart olarak 12 metreküp hacim sunarken, bu kapasite 18 metreküpe kadar artırılabiliyor. Uçağın maksimum taşıma kapasitesi 1,5 ton, seyir hızı saatte 310 kilometre ve menzili 2.360 kilometre olarak açıklandı.

