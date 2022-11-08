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Çin'in İlk Otoyol Yatırımı Kamboçya Ekonomisini Destek Oluyor

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Çin'in İlk Otoyol Yatırımı Kamboçya Ekonomisini Destek Oluyor

PUNOM PEN, 8 Kasım (Xinhua) -- Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'de, Punom Pen-Sihanoukville (PPSHV) Otoyolu'nun gişeleri önünde sıraya giren araçlar görülüyor, 7 Kasım 2022.

PUNOM PEN, 8 Kasım (Xinhua) -- Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'de, Punom Pen-Sihanoukville (PPSHV) Otoyolu'nun gişeleri önünde sıraya giren araçlar görülüyor, 7 Kasım 2022.

Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'i uluslararası derin deniz limanının bulunduğu Preah Sihanouk eyaletine bağlayan ve Çin'in ilk yatırımı olan PPSHV Otoyolu ülkenin ekonomik büyümesine ve turizminin gelişmesine önemli ölçüde destek sağlıyor.

Çin Yol ve Köprü Şirketi'nin yatırımı olan 2 milyar ABD dolarlık otoyol, 3 yılı aşkın bir inşaatın ardından 1 Ekim'de bir aylık deneme için ücretsiz olarak trafiğe açılmıştı. (Fotoğraf: Wu Changwei/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti TEM Otoyolu Punom Pen Kamboçya Güncel Haberler

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