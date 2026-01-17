Haberler

Albüm: Çin'in Hefei Kenti 2026 Füzyon Enerjisi Teknolojisi ve Sanayi Konferansı'na Ev Sahipliği Yapıyor

Albüm: Çin'in Hefei Kenti 2026 Füzyon Enerjisi Teknolojisi ve Sanayi Konferansı'na Ev Sahipliği Yapıyor
Anhui eyaletinde düzenlenen konferansta, nükleer füzyon enerjisi alanında işbirliğine dayalı ve yenilikçi bir endüstriyel ekosistem oluşturulması hedefleniyor.

HEFEİ, 17 Ocak (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin merkezi Hefei, 2026 Füzyon Enerjisi Teknolojisi ve Sanayi Konferansı'na ev sahipliği yapıyor. 16-17 Ocak tarihlerinde düzenlenen konferansta, nükleer füzyon enerjisi alanında işbirliğine dayalı ve yenilikçi bir endüstriyel ekosistem oluşturulması hedefleniyor.

500

