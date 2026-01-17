Albüm: Çin'in Hefei Kenti 2026 Füzyon Enerjisi Teknolojisi ve Sanayi Konferansı'na Ev Sahipliği Yapıyor
HEFEİ, 17 Ocak (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin merkezi Hefei, 2026 Füzyon Enerjisi Teknolojisi ve Sanayi Konferansı'na ev sahipliği yapıyor. 16-17 Ocak tarihlerinde düzenlenen konferansta, nükleer füzyon enerjisi alanında işbirliğine dayalı ve yenilikçi bir endüstriyel ekosistem oluşturulması hedefleniyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel