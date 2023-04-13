Çin'in Hainan Eyaleti Son 5 Yılda Dış Ticaretini Artırdı

BEİJİNG, 13 Nisan (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki ada eyaleti Hainan son beş yılda hızlı bir dış ticaret büyümesi gerçekleştirdi.

BEİJİNG, 13 Nisan (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki ada eyaleti Hainan son beş yılda hızlı bir dış ticaret büyümesi gerçekleştirdi. Eyaletin üst düzey bir serbest ticaret limanına dönüştürülmesi için sağlam adımlar atıldı.

Çin Genel Gümrük İdaresi Sözcüsü Lyu Daliang, Perşembe günü düzenlenen bir basın toplantısında Hainan'ın toplam mal ithalatı ve ihracatının son beş yılda yıllık ortalama yüzde 23,4 artış kaydederek 2022'de ilk kez 200 milyar yuanı (yaklaşık 30 milyar ABD doları) aştığını söyledi.

Lyu, bu yılın ilk çeyreğinde, Hainan'ın dış ticaretinin yıllık yüzde 32,5 artışla 57,74 milyar yuanlık yeni bir zirveye ulaştığını söyledi.

Hainan'ın istikrarlı ticari büyümesi, ülkenin beş yıl önce tüm adayı bir pilot serbest ticaret bölgesi haline getirmeye karar vermesiyle başladı. Adada Çin karakterli bir serbest ticaret limanının kurulması, kademeli olarak yapılan araştırmalarla istikrarlı bir şekilde teşvik edildi.

Lyu, serbest ticaret limanının inşasıyla Hainan'ın dış ticaretinin son beş yılda çok hızlandığını söyledi.

Bu beş yıllık dönemde, Hainan'da 600'ün altında olan dış ticaret yapan şirket sayısı 1.500'ün üzerine çıktı. Bu süreçte adanın dış ticaret büyümesinde ana güç özel girişimler oldu. Beş yıl önce 160'tan daha az ülke ve bölgeyle ticaret içinde olan Hainan için bu sayı artık 180'e yakın. Eyalet, Avrupa Birliği, Japonya ve Brezilya da dahil büyük ortaklarla yaptığı güçlü ticarette büyümeyi sürdürdü.

Lyu, Hainan serbest ticaret limanının 2025 yılı sonuna kadar tüm ada genelinde bağımsız gümrük operasyonlarını başlatması planlandığından, gümrüklerin stres testlerini hızlandıracağını, akıllı düzenleyici platformlar oluşturacağını ve yeni düzenleyici modeller uygulayacağını söyledi.