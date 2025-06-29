Çin'in Guizhou Eyaletinde Sel Felaketi Nedeniyle Acil Durum İlan Edildi

RONGJİANG, 29 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinde yer alan Rongjiang ilçesinde yeniden yaşanan sel felaketi nedeniyle yerel yetkililer cumartesi günü saat 12.30'dan itibaren geçerli olmak üzere en üst düzey acil sel müdahalesini tekrar devreye soktu.