Çin'in Guizhou Eyaletinde Sel Felaketi Nedeniyle Acil Durum İlan Edildi
Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Rongjiang ilçesinde meydana gelen sel felaketi nedeniyle yerel yetkililer, en üst düzey acil sel müdahalesini devreye soktu.
RONGJİANG, 29 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinde yer alan Rongjiang ilçesinde yeniden yaşanan sel felaketi nedeniyle yerel yetkililer cumartesi günü saat 12.30'dan itibaren geçerli olmak üzere en üst düzey acil sel müdahalesini tekrar devreye soktu.
Kaynak: Xinhua / Güncel