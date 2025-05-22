Çin'in Guizhou Eyaletinde İki Ayrı Toprak Kayması: Ondan Fazla Kişi Mahsur Kaldı

GUİYANG, 22 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Dafang ilçesine bağlı Changshi ve Guowa kasabalarında meydana gelen iki ayrı toprak kaymasında ondan fazla kişi mahsur kaldı.

Perşembe günü sabah saat 03.00 sularında Changshi'de, saat 09.00 sularındaysa Guowa'da heyelan meydana geldi. İlk belirlemelere göre Changshi'de 2 kişi, Guowa'nın Qingyang köyündeyse 8 hanenin bulunduğu 6 binada 10'dan fazla kişi mahsur kaldı.

Heyelandan etkilenen bölgelere arama ve kurtarma çalışmalarını yürütmek üzere polisler, acil müdahale ekipleri ve itfaiyeciler sevk edildi. Ekipler, özel eğitimli arama köpekleri, yaşam tespit cihazları ve insansız hava araçlarıyla arama ve kurtarma çalışmaları yürütüyor.

Guowa'daki çalışmaların dik yamaçlar ve dağlık arazi nedeniyle güçlükle ilerlediğini kaydeden yerel yetkililer, mahsur kalanların tam sayısının henüz belirlenemediğini belirtti.