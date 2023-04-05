Çin'in Guizhou Eyaletinde Çay Hasadı Başladı
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GUİYANG, 5 Nisan (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Meitan ilçesinde yer alan Yongxing kasabasındaki çay tarlalarının havadan çekilmiş fotoğrafı, 4 Nisan 2023. Meitan ilçesinde çay sektörü, 40.
GUİYANG, 5 Nisan (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Meitan ilçesinde yer alan Yongxing kasabasındaki çay tarlalarının havadan çekilmiş fotoğrafı, 4 Nisan 2023.
Meitan ilçesinde çay sektörü, 40.000 hektarlık bir alanı kapsayan çay tarlalarıyla yerel kırsal ekonominin en önemli sektörlerinden biri haline geldi.
Bu yıl 5 Nisan'a denk gelen Qingming Festivali öncesinde çiftçiler çay yapraklarını toplamakla meşgul. Bu dönem birinci kalite bahar çayı elde etmek için önemli bir hasat zamanı. (Fotoğraf: Ou Dongqu/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel