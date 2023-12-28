Çin'in Gansu eyaletinde depremzedelere prefabrik evler sağlandı

JİSHİSHAN, 28 Aralık (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinde depremin vurduğu bölgelerde yeniden yerleştirilen sakinlere barınma yerleri sağlamak üzere Salı günü itibarıyla toplam 11.000 prefabrik ev inşa edildi.

Eyalet deprem yardım merkezinin bildirdiğine göre, bir haftadan uzun süre önce meydana gelen ve 100'den fazla can kaybına yol açan 6,2 büyüklüğündeki depremde konutları yıkılan ya da hasar gören sakinlerin barınması için bu türden 15.000 ev inşa edilmesi planlanıyor.

Depremden etkilenen bölge sakinleri an itibarıyla daha iyi imkanlara sahip prefabrik evlere taşınıyor.

Prefabrik evlerin yanı sıra bölgeye kurulan mavi çadırlar da yangın ve sağlık istasyonu, psikolojik danışmanlık merkezi ve çeşitli işlevlerle hizmet veriyor. China Telecom ise bölgede ücretsiz WiFi hizmetleri sunuyor.

Jishishan ilçe itfaiyesi, Meipo köyünde yaklaşık 200 yangın söndürücü ile donatılmış 8 adet mikro itfaiye istasyonu kurdu. İtfaiyeciler yangın risklerini önlemek amacıyla günde beş kez devriye geziyor.