Çin'in Fujian Eyaletinde Podul Tayfunu Alarmı

Güncelleme:
Xiamen kentinde Podul Tayfunu nedeniyle gemiler limana demirledi. Fujian Sel Kontrol ve Kuraklık Yardım Merkezi, tayfun müdahale seviyesini 4'ten 3'e yükseltti.

XİAMEN, 13 Ağustos (Xinhua) -- Havadan drone ile çekilen fotoğrafta Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin Xiamen kentinde Podul Tayfunu'ndan korunmak için bir limanda demirleyen gemiler görülüyor, 12 Ağustos 2025.

Fujian Sel Kontrol ve Kuraklık Yardım Merkezi salı günü saat 18.00 civarında bölgeye ulaşması beklenen Podul Tayfunu nedeniyle acil tayfun müdahale seviyesini 4'ten 3'e yükseltti. (Fotoğraf: Zeng Demeng/Xinhua)


